Запущенная в КНДР ракета взорвалась через несколько секунд после пуска - ОБНОВЛЕНО

2017-04-29 02:00 | www.apa.az | 4

КНДР осуществила пуск баллистической ракеты из района в провинции Пхёнан-Намдо, испытание прошло неудачно.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости,, пуск был произведен около 05.30 по местному времени.

Эксперты считают, что ракета взорвалась через несколько секунд после старта.

В настоящее время специалисты пытаются определить тип ракеты.

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01:37

КНДР произвела испытательный запуск баллистической ракеты.

Как передает АПА, об этом сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, запуск был произведен севернее столицы страны, Пхеньяна.