Запущенная в КНДР ракета взорвалась через несколько секунд после пуска - ОБНОВЛЕНО
2017-04-29 02:00 | www.apa.az | 4
КНДР осуществила пуск баллистической ракеты из района в провинции Пхёнан-Намдо, испытание прошло неудачно.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости,, пуск был произведен около 05.30 по местному времени.
Эксперты считают, что ракета взорвалась через несколько секунд после старта.
В настоящее время специалисты пытаются определить тип ракеты.
***
01:37
КНДР произвела испытательный запуск баллистической ракеты.
Как передает АПА, об этом сообщило агентство Reuters.
По его сведениям, запуск был произведен севернее столицы страны, Пхеньяна.