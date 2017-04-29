Жительница Уджарского района получила ножевое ранение при невыясненных обстоятельствах

2017-04-29 02:30 | www.apa.az | 3

Жительница Уджарского района получила ножевое ранение при невыясненных обстоятельствах.

Как передает АПА, в ЦРБ Уджарского района с ножевым ранением поступила жительница райцентра, 22-летняя Гюльнара Рагимова.

Пациентка была срочно прооперирована, ее состояние оценивается врачами как удовлетворительное. По словам Г.Рагимовой, она при падении случайно нанесла себе ранение. По некоторым данным, 22-летней женщине ножевое ранение на почве конфликта нанесла теща. По факту ведется разбирательство.