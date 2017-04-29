Не менее 40 человек убито в результате столкновений близ Дамаска

2017-04-29 02:43 | www.apa.az | 4

По меньшей мере, 40 человек были убиты в ходе столкновений между террористами близ Дамаска, еще 70 человек получили ранения.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», в боях участвовали, с одной стороны, боевики из группировки "Джейш аль-Ислам", а с другой - члены "Фатх аль-Ислам".

Погибли не менее 15 боевиков из группировки "Джейш аль-Ислам" и 23 их противника.

При этом среди жертв числятся также двое мирных жителей.