Комитет по этике ФИФА начал расследование в отношении Инфантино

2017-04-29 03:01 | www.apa.az | 4

Комиссия по этике Международной федерации футбола (ФИФА) начала расследование против президента этой организации швейцарца Джанни Инфантино из-за его связей с футбольным функционером, миллионером из Зимбабве Филиппом Чиянгвой.

Как передает АПА, об этом пишет Spiegel.

Чиянгва во время выборов президента Африканской конфедерации футбола (КАФ) открыто выступил против действующего на тот момент главы организации Иссы Хаяту, который занимал пост с 1988 года. В итоге победу на выборах, которые состоялись в марте этого года, одержал глава Федерации футбола Мадагаскара Ахмад Ахмад, получивший 34 голоса, в то время как Хаяту набрал 20. Согласно информации Spiegel, Инфантино в феврале прошлого года посещал мероприятия, которые устраивал Чиянгва, и в ответ на это миллионер "оказал влияние на выбор" главы конфедерации.

Инфантино был избран президентом ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года.