На Филиппинах после землетрясения объявили угрозу цунами - ОБНОВЛЕНО

2017-04-29 03:42 | www.apa.az | 4

На Филиппинах объявили угрозу цунами после произошедшего землетрясения.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об угрозе предупредил тихоокеанский центр по противодействию цунами.

Гражданам рекомендуется не выходить на побережье.

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Землетрясение магнитудой 7,2 произошло недалеко от берегов Филиппин.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, эпицентр подземных толчков располагался в 42 километрах к юго-западу от города Глан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.