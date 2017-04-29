На Филиппинах после землетрясения объявили угрозу цунами - ОБНОВЛЕНО
2017-04-29 03:42 | www.apa.az | 4
На Филиппинах объявили угрозу цунами после произошедшего землетрясения.
Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об угрозе предупредил тихоокеанский центр по противодействию цунами.
Гражданам рекомендуется не выходить на побережье.
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Землетрясение магнитудой 7,2 произошло недалеко от берегов Филиппин.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, эпицентр подземных толчков располагался в 42 километрах к юго-западу от города Глан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.