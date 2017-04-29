Венесуэла вручила письмо генсеку ОАГ о выходе из организации

2017-04-29 04:00 | www.apa.az | 3

Миссия Венесуэлы при Организации американских государств (ОАГ) официально уведомила организацию о выходе из ее состава.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter миссии.

В среду постоянный совет ОАГ решил созвать экстренное совещание глав МИД для обсуждения ситуации в Венесуэле. Глава МИД Венесуэлы в этой связи заявила, что, согласно инструкциям президента Николаса Мадуро, запустит процесс выхода Венесуэлы из организации. Сам Мадуро потребовал немедленного выхода своей страны из ОАГ, хотя данная процедура занимает два года.