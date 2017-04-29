Группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в Багдаде

2017-04-29 04:36 | www.apa.az | 4

Террористическая организация "Исламское государство" заявила о своей ответственности за взрыв, произошедший в пятницу в Багдаде.

Как передает АПА, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя службы безопасности.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что в столичном квартале Эль-Каррада взлетел на воздух заминированный автомобиль. В результате по меньшей мере шесть человек погибли, семеро получили ранения.