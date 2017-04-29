Трамп считает, что его переизберут на второй президентский срок

2017-04-29 05:21 | www.apa.az | 4

Американский лидер Дональд Трамп полагает, что будет переизбран на второй президентский срок после истечения первого.

Как передает АПА, oб этом хозяин Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в пятницу.

"Надеюсь, что дела у нас пойдут так хорошо, что я смогу легко переизбраться. Думаю, у нас все просто замечательно. Не знаю, удавалось ли кому-то сделать так много в течение 100 дней. Но я всегда говорю, что это будут восемь лет, а не четыре года", подчеркнул республиканец.