Правительство Японии: Запущенная КНДР ракета пролетела 50 км

2017-04-29 05:42 | www.apa.az | 4

Запущенная 29 апреля в КНДР баллистическая ракета пролетела примерно около 50 км и упала на территории этого государства.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Запущенная баллистическая ракета, предположительно, упала примерно в 50 км на территории Северной Кореи. Пуск был осуществлен в северо-восточном направлении из района Пукчана.

Генсек также подтвердил, что Токио через посольство в Пекине заявил решительный протест Пхеньяну в связи с "явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН". По словам Суги, правительство уже провело экстренное заседание Совета национальной безопасности.