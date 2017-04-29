Совет печати осудил позицию Марии Захаровой

2017-04-29 00:13 | www.oxu.az | 4

Отношение главы пресс-службы МИД России Марии Захаровой к вопросу азербайджанского журналиста в связи с гражданином России Дильгамом Аскеровым, находящимся в заложниках у незаконного режима в Нагорном Карабахе, а также озвученные ею в адрес азербайджанских журналистов пренебрежительные высказывания вызывают сожаление.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в распространенным в пятницу Советом печати Азербайджана заявлении.

Отмечается, что Совет, и, в целом, азербайджанские журналисты решительно осуждают подобную позицию Захаровой.

«Мы считаем, что открыто проявившиеся в высказываниях Захаровой тенденции оскорбления, давления и угроз обусловлены ее равнодушием к реалиям нагорно-карабахского конфликта, к щепетильности этого вопроса и желанием навязать свои взгляды. Подобная сущность проявилась в ее недостойной реакции на вопрос азербайджанского журналиста, выполняющего свой профессиональный долг в поисках объективности», - говорится в заявлении.

Совет печати и журналисты страны считают, что каждый представитель прессы свободен в высказывании своего мнения и должен иметь возможность задавать интересующий его вопрос.

«Судьба же находящегося в армянском плену гражданина России Дильгама Аскерова должна интересовать РФ и ее общественность, так же как интересует Азербайджан. Азербайджанский журналист задал свой вопрос, руководствуясь именно этим общественным мотивом», - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что озвученные мысли, которые могут расцениваться как безразличное отношении Захаровой к гражданину России азербайджанского происхождения, не соответствуют никаким дипломатическим и нравственным нормам.

«В лучшем случае, это можно расценивать как непрофессионализм и неопытность. Больше всего сожаление вызывает то, что своих заявлениях дипломат избрала в качестве цели в целом азербайджанскую журналистику. Человек, занимающий высокий пост в важной государственной структуре должен обладать элементарными навыками общения с журналистами. Недопустимо переносить свои личные взгляды в профессиональную плоскость», - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что связи между Азербайджаном и Россией находятся на высоком уровне.

«Позиция главы пресс-службы МИД России, продемонстрированная в ответе на вопрос азербайджанского журналиста о судьбе Дильгама Аскерова, никак не соответствует нынешнему ритму двусторонних отношений. Мы бы хотели, чтобы МИД России и другие соответствующие структуры учли это и приняли соответствующие меры», - отмечается в заявлении.

С.Б.

