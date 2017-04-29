Эрдоган подал жалобу в прокуратуру на немецкого комика

2017-04-29 00:28 | www.trend.az | 4

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал жалобу в прокуратуру на немецкого комика Яна Бомерманна, который прочитал о нем сатирическое стихотворение в эфире немецкого общественного телеканала ZDF, передает Анадолу.

Адвокат президента Турции Хусейин Айдын подал в Генеральную прокуратуру Анкары 15-страничную жалобу на ведущего ночного телевизионного шоу Neo Magazin Royale Яна Бемерманна.

В жалобе говорится, что в эфире программы, которая вышла в эфир 31 марта, Бемерманн прочитал стихотворение про президента Турции, в котором содержались грубые намеки и обвинения в адрес Эрдогана.

Напомним, что после выхода в эфир скандальной программы по подозрению в «оскорблении органов и представителей иностранных государств» было начато разбирательство, по итогам которого принято решение не возбуждать уголовного дела против Бемерманна. Апелляционная жалоба на Бемерманна также была отклонена правоохранительными органами Германии.

В жалобе президента Турции подчеркивается важность уважения достоинства каждого человека. Кроме того, в жалобе отмечается, что позиция комика не имеет ничего общего с понятием свободы слова.