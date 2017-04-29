На Филиппинах ликвидировали одного из лидеров группировки "Абу Сайяф"

2017-04-29 06:43 | www.apa.az | 4

Один из лидеров террористической группировки "Абу Сайяф" Аль-Хабси Мисая ликвидирован в результате перестрелки с правительственными силами Филиппин.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил начальник штаба филиппинской армии Эдуардо Ано.

Мисая обвинялся в похищении десятков малазийцев и индонезийцев.

"Абу Сайяф" была основана в начале 1990-х годов на средства, полученные от главы "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена. В начале 2004 года организация совершила крупнейший в истории Филиппин теракт: взорвала выполнявший внутренний рейс паром "Суперферри-14". Жертвами последовавшего за взрывом пожара тогда стали свыше 200 человек. Группировка также известна похищением людей ради выкупа.