В результате взрыва в центре Багдада погибли шесть человек
2017-04-29 02:46 | www.trend.az | 4
Шесть человек погибли и еще несколько получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в центре Багдада, передает РИА Новости.
"Заминированный автомобиль взорвался около перекрестка в центре Багдада. В результате взрыва несколько человек погибли и получили ранения", — говорится в заявлении иракского чиновника.
В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористической группировки "Исламское государство", захватившей часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.