Мишель Обама завила о нежелании занимать высокие должности в политике

2017-04-29 03:39 | www.trend.az | 3

Бывшая Первая леди США Мишель Обама заявила об отсутствии желания в будущем занимать выборные должности, передает "Интерфакс" со ссылкой на американский телеканал USA Today.

"Я бы не стала просить своих детей пройти через это вновь, поскольку, когда ты баллотируешься на высокую должность, это делаешь не только ты, но и вся твоя семья", - сказала Обама.

Обама приняла участие в съезде Американского института архитекторов в Орландо. Это ее первое публичное выступление после того, как их семья покинула Белый дом США.