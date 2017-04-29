Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в Багдаде

2017-04-29 06:23 | www.trend.az | 4

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв заминированного автомобиля в центре Багдада, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным агентства в результате взрыва погибли четверо полицейских, еще пять человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в центре Багдада погибли шесть человек и еще несколько получили ранения.