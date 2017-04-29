В Туркменистане проведут оценку иностранным субподрядчикам

2017-04-29 07:18 | www.trend.az | 4

АШХАБАД, /Trend/ - Согласно постановлению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Агентство по защите экономики от рисков при министерстве экономики и развития страны, даст оценку иностранным субподрядчикам, пишет в субботу газета Нейтральный Туркменистан.

Это касается государственных, а также с участием доли государства учреждений, предприятий и организаций для выполнения по их заказу работ и услуг, предусмотренных в инвестиционных проектах, реализуемых в Туркменистане юридическими лицами, их филиалами и представительствами.

Эти субъекты могут давать согласие подрядчикам на привлечение в качестве субподрядчика иностранных юридических лиц, их филиалов и представительств, предприятий с участием иностранного капитала только при наличии у них положительного заключения Агентства по защите экономики от рисков при Министерстве экономики и развития Туркменистана.

Документ, как сказано в статье, разработан в целях достижения экономической рентабельности реализуемых в стране инвестиционных проектов, максимального задействования потенциала местных строительных предприятий, защиты национальной экономики от возможных отдельных рисков.

Агентству по защите экономики от рисков необходимо обеспечить выдачу заключения в отношении иностранных юридических лиц, их филиалов и представительств, предприятий с участием иностранного капитала, выбранных в качестве субподрядчика для выполнения работ и услуг, предусмотренных в вышеуказанных инвестиционных проектах.

Ранее сообщалось, что на данную структуру возложен контроль над обеспечением своевременного ввода в эксплуатацию объектов, сооружаемых в Туркменистане различными фирмами и компаниями, а также принятие мер по предупреждению рисков, которые понесет экономика страны в связи с нарушением сроков сдачи объектов.

Агентство изучает риски, которые могут возникнуть в связи с деятельностью иностранных компаний, желающих инвестировать свои средства.

Фирмы, желающие работать в Туркменистане, могут столкнуться с рядом внутренних и внешних рисков. В числе основных видов рисков можно назвать политические риски, связанные с политической обстановкой в стране, где находится головной офис компании.

Специалисты агентства отмечают, что могут возникнуть и законодательные риски - в связи с изменениями ранее действующих норм и принятием новых законодательно-нормативных актов в стране, где работает фирма.

Компании в своей деятельности могут столкнуться с таким видом риска, как природный, связанный со стихийными бедствиями.

Все сведения о фирме, выигравшей тендер на реализацию того или иного проекта, до объявления ее результатов, должны быть предоставлены в агентство. В случае необходимости у агентства имеют полномочия по ознакомлению с деятельностью той или иной иностранной компании, желающей работать в Туркменистане и посещению головного офиса фирмы.

(Автор: Гусейн Гасанов)