Туркменистан и Палестина проведут деловые переговоры

2017-04-29 07:55 | www.trend.az | 4

АШХАБАД, /Trend/ - Туркмено-палестинский бизнес-форум намечен на 4 мая, говорится в сообщении туркменского правительство.

Мероприятие соберёт руководителей и специалистов предприятий, организаций, компаний, занятых в сферах промышленности, строительства и производства стройматериалов, торговли, машиностроения, а также в сельском хозяйстве.

"На повестке дня форума – вопросы развития двусторонних отношений и делового партнёрства на актуальных для национальных экономик обеих стран направлениях",- сказано в информации.

Президент Палестины Махмуд Аббас в Туркменистане находился 13-15 ноября 2016 года. По итогам переговоров на высшем уровне были подписаны двусторонние документы.

В том числе, - соглашение об экономическом сотрудничестве, меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области высшего образования и по сотрудничеству в области туризма.

Также были заключены меморандумы о взаимопонимании между министерством экономики и развития Туркменистана и агентством по оказанию содействия инвестициям Палестины и между торгово-промышленными палатами двух стран.

(Автор: Гусейн Гасанов)