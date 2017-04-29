Азербайджан и ОАЭ обсуждают создание нового СП (Эксклюзив)

2017-04-29 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты обсуждают создание совместного предприятия (СП) в сфере сельского хозяйства, сказал Trend заместитель министра экономики Сахиль Бабаев.

По его словам, этот вопрос обсудят представители обеих стран. При этом Бабаев не уточнил, когда планируется начать переговоры.

"ОАЭ проявляют интерес к созданию совместных с нами предприятий, в особенности в сфере сельского хозяйства. Предполагается, что это СП будет создано в Азербайджане и займется производством агропродукции, которая будет продаваться не только в нашей стране и ОАЭ, но и на других зарубежных рынках", - сказал Бабаев.

Замминистра сказал, что Азербайджан хочет продвигать на зарубежные рынки всю ненефтяную продукцию, которая имеет экспортный потенциал.

"Мы экспортируем с учетом потребностей рынков сбыта, их ценовой политики и критериев качества. Например, сейчас мы выбираем самые конкурентоспособные товары для казахстанского рынка и поставляем в первую очередь эти товары, а уже в дальнейшем начнем экспорт другой продукции. Еще один пример - Россия, куда мы поставляем помидоры, потому что в этой стране самые высокие цены на эту продукцию. Мы не можем заставить наших предпринимателей продавать свои товары на тех рынках, где они будут нести убытки из-за низких цен. Поэтому ориентиром для нас является стоимость товаров и спрос на них", - сказал замминистра.

Правительство изучает сравнительное преимущество каждой продукции, производимой в стране, добавил Бабаев. "Например, вино мы поставляем в Китай, Россию и европейские страны, а фундук – в Европу, потому что там самые высокие цены. По каждой продукции мы проводим анализ, организуем экспортные миссии, знакомим предпринимателей с зарубежными рынками, создаем платформы для сотрудничества, чтобы наши бизнесмены могли вести переговоры и реализовывать самые конкурентоспособные товары на других рынках", - сказал замминистра.

(Автор: Азад Гасанли)

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