Новым президентом Албании избран Илир Мета

2017-04-29 08:32 | www.trend.az | 4

Спикер парламента Албании, глава Социалистического движения за интеграцию Илир Мета был избран в пятницу седьмым президентом страны, передает РИА Новости со ссылкой на албанское информационное агентство АТА.

Президент Албании избирается парламентом на пятилетний срок и исполняет преимущественно церемониальные функции. Президент был избран в четвертом круге голосования при 87 голосах "за" и двух голосах "против" (из 140). Кандидатура Меты была безальтернативной.

Система выборов президента Албании предполагает, что в первых трех кругах голосования кандидату для избрания необходимо набрать три пятых голосов депутатов (84 из 140). В четвертом и пятом раундах голосования президент избирается простым большинством голосов. Всего конституция Албании дает депутатам для выбора главы государства пять попыток. Если они не приносят успеха, парламент распускается, и в стране назначаются новые выборы.

Кандидатура нового президента была выдвинута правящей Социалистической партией Албании премьера Эди Рамы — Социалистическое движение за интеграцию Илира Меты является ее младшим партнером по правящей коалиции.

Мета занимает проевропейскую позицию, а премьер Эди Рама охарактеризовал его как "идеальное решение" и как человека, "имеющего доступ везде, разговаривающего со всеми и открыто высказывающего свою позицию".

Новоизбранный президент родился в регионе Скрапар на юге Албании 24 марта 1969 года. Окончил отделение политической экономии Факультета экономики Тиранского университета. В 23 года стал депутатом парламента от Социалистической партии.