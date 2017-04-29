В Британии выпустили новую банкноту с ошибками в пунктуации
2017-04-29 09:05 | www.oxu.az | 4
На новых пластиковых пятифунтовых купюрах Банка Англии нашли пунктуационные ошибки, передает Oxu.Az со ссылкой на The Telegraph.
Рядом с портретом бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля на банкнотах расположена его цитата: «Мне нечего вам предложить, кроме крови, труда, слез и пота» (I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat). При этом в цитате отсутствуют кавычки и точка.
«Это выглядит так, как будто фразу произносят сами пять фунтов, а не Уинстон Черчилль. Здесь определенно должны быть кавычки и точка», - заявила профессор Оксфордского университета Тара Стаббс.
Центральный банк Соединенного Королевства пока не комментировал ошибку на новой купюре.
В обращение новая пластиковая купюра была введена в сентябре прошлого года. Со временем заменит пятифунтовую банкноту с изображением реформатора британской тюремной системы Элизабет Фрай. Бумажные купюры номиналом £5 в магазинах будут принимать до мая текущего года, а потом их нужно будет обменивать в банках на пластиковые деньги.
Запланирован выпуск около 440 млн штук пластиковых пятифунтовых банкнот.