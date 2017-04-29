Могерини: ЕС признает итоги референдума в Турции

2017-04-29 09:12 | www.oxu.az | 2

Евросоюз не отрицает итоги референдума в Турции, заверила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает Oxu.Az со ссылкой на Росбалт.

По ее словам, Брюссель заинтересован в стабильности страны.

«Мы уважаем суверенное право любой страны, включая Турцию, определять свою систему правления, как это сделала Турция на референдуме по изменениям в конституцию. Мы уважаем результаты этого референдума, хотя и признаем, что они могут быть обжалованы», - сказала она на заседании глав МИД стран ЕС.

В то же время, отметила Могерини, в ЕС ждут, что правки в конституцию будут вноситься с учетом рекомендаций Совета Европы и ОБСЕ.

«Турция является важным для нас партнером по ряду вопросов. Мы не намерены предпринимать никаких шагов, которые нанесут ей ущерб», - подчеркнула глава дипломатии ЕС.

Накануне в Турции подвели окончательные итоги конституционного референдума. Голосование состоялось 16 апреля, избиратели дали зеленый свет существенному расширению президентской власти. «За» на референдуме были 51,4%, против высказались 48,6% граждан.

Теперь в конституцию будут внесены 18 поправок. Они позволяют избирать президента прямым голосованием, а не по решению парламента. Кроме того, инициативы упраздняют пост премьер-министра, право назначать министров получает президент. Глава государства также сможет распускать парламент и вводить чрезвычайное положение.