В Албании с четвертой попытки избрали президента

2017-04-29 09:26 | www.oxu.az | 3

Спикер парламента Албании Илир Мету избран новым президентом страны. Его кандидатуру поддержали 87 депутатов, в основном из правящей коалиции, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

Голосование состоялось несмотря на его бойкот со стороны оппозиционеров.

В апреле парламент трижды собирался для избрания президента, но каждый раз безуспешно из-за отсутствия кандидатов.

Новому президенту Албании 48 лет, в 1999-2002 году он занимал пост премьер-министра.

Тем временем оппозиционная Демократическая партия Албании обвиняет правящие партии в коррупции и подтасовке результатов выборов в местные органы власти. Она также грозит бойкотом парламентских выборов 18 июня.