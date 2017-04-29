В Баку автомобиль дорожной полиции попал в аварию

2017-04-29 09:37 | www.oxu.az | 3

В Баку произошло ДТП с участием автомобиля пост-патрульной службы Управления полиции Сураханского района.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, сержант полиции Управления полиции Сураханского района Субхан Шахбузов, 1977 года рождения, на служебном автомобиле марки Fiat врезался в железный забор в поселке Говсаны.

Авария произошла из-за того, что водитель потерял управление. В результате сотрудник полиции получил тяжкие телесные повреждения и был доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Автомобиль был отправлен на штрафстоянку Управления полиции Сураханского района.

По факту ведется расследование.

З.Г.

