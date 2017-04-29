В Армении 3 ректора обвиняются в выдаче фальшивых дипломов гражданам США, Израиля и России

2017-04-29 09:55 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на «Новости Армении», об этом заявил глава пресс-центра Службы нацбезопасности Армении Самсон Галстян.

Из 3 возбуждённых дел 2 отправлены в суд с обвинительным заключением. «Следствие прошло в ускоренном порядке. По третьему делу оно находится в процессе завершения»,- говорится в ответе СНБ.

Ранее Служба нацбезопасности Армении привела результаты предварительных доказательств о том, что указанные вузы, в Ереване и областях, выдают дипломы студентам, не участвовавшим в занятиях, а в ряде случаев – не сдававшим экзамены. Дипломы выдавались гражданам не только Армении, но и Ирана, США, Грузии, России, Узбекистана и Израиля.

Ректорам трёх вузов были представлены обвинения в превышении полномочий.