Армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана из минометов

2017-04-29 10:00 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, c позиций, расположенных в селе Айгеовит Иджеванского района, в селах Воскеван, Барекамаван Ноемберянского района Армении, были обстреляны позиции ВС Азербайджана, расположенные в селах Бала Джафарли, Гушчу Айырым, Кемерли, Гаймаглы Газахского района, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Айгедзор, Чинари и на безымянных высотах Бердского района Армении – позиции азербайджанской армии, расположенные в селах Алибейли, Мунджуглу и на безымянных высотах Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района Армении – позиции ВС Азербайджана, расположенные на безымянных высотах Гядабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Мерзили, Джавахирли, Баш Гервенд, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжвендского, Горган, Гараханбейли, Ашагы Вейселли и Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.