Тиллерсон предложил уволить 2300 тыс. сотрудников Госдепа США

2017-04-29 10:02 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на «Associated Press», Тиллерсон предложил сократить штат Госдепартамента на 2300 сотрудников, что позволит сэкономить четверть (26%) бюджета ведомства. Предложение включает в себя увольнение новых дипломатов, недавно поступивших на службу. Как сообщается, число дипломатов, которых планируется сократить, составит порядка 3% от приблизительно 75 тысяч сотрудников госдепа.

Отметим, ранее администрация президента США Дональда Трампа представила проект бюджета на 2018 год, в котором предусматривается сокращение расходов госдепартамента на 28% при одновременном увеличении расходов министерства обороны на 10%.