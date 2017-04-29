В Кыргызстане более 20 человек погибли в результате оползня

2017-04-29 10:06 | www.apa.az | 3

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщили в МЧС Кыргызстана.

Согласно информации, в Узгенском районе в сельской управе Зергер сошел оползень объемом 1 млн. кубометров.

Оползень сошел на семь жилых домов, по предварительным данным, погибли 24 человека, оказавшиеся под огромной массой земли

По предварительным данным, все погибшие в момент схода оползня были дома и оказались под землей.

В настоящий момент на месте чрезвычайной ситуации ведутся работы по расчистке от земляной массы.