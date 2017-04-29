ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв в Багдаде

2017-04-29 10:00 | www.oxu.az | 3

Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв в Багдаде.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на life.ru, об этом агентству Reuters сообщил источник в иракских силовых структурах.

Напомним, что в результате взрыва заминированного автомобиля в центре Багдада погибли четверо полицейских, ещё пять человек получили ранения. Отмечается, что район Каррада, где произошёл теракт, находится недалеко от офисов зарубежных СМИ.

З.Г.

