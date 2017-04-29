Путин назвал Украину в числе основных поставщиков наркотиков в Россию

2017-04-29 10:12 | www.oxu.az | 3

Президент РФ Владимир Путин заявил, что преступные группировки с Украины являются одним из основных поставщиков наркотиков в Россию.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Расширяются масштабы незаконного оборота синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ. Чаще всего их поставщиками выступают преступные группировки из-за рубежа, стран Европы, Азии. В последнее время значительный поток идет и с Украины», - сказал Путин.

В.Путин отметил, что пресечь поставки наркотиков европейского, украинского и азиатского происхождения необходимо в приоритетном порядке.

По его словам, важно оперативно пресекать деятельность наркодилеров и связанных с ними преступных групп, в том числе транснациональных. При этом «важнейшей задачей является подрыв экономических основ наркопреступности, которая, как известно, служит финансовой подпиткой и для террористических экстремистских структур», добавил президент.

Ранее Путин заявил о росте числа несовершеннолетних наркоманов на 60%. На заседании Совбеза президент также сообщил, что, по официальной статистике, в России около 600 тысяч наркозависимых.