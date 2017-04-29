Комплекс Бакинского международного морского торгового порта передан в подчинение Министерства экономики

2017-04-29 10:21 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, согласно изменениям, число подведомственных организаций, не входящих в структуру Министерства экономики, увеличилось.

Построенный на хозрасчетной основе Комплекс Бакинского международного морского торгового порта, находившийся в подчинении упраздненного Министерства транспорта, включен в список подведомственных организаций, не входящих в структуру Министерства экономики.