Госсекретарь США предложил решить проблему КНДР военным путем

2017-04-29 10:21 | www.oxu.az | 3

Угроза ядерной атаки со стороны Северной Кореи вполне реальна, поэтому США не исключают военного вмешательства в ситуацию.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН государственный секретарь Рекс Тиллерсон.

Он призвал все страны оказать давление на Пхеньян и приостановить дипломатические отношения с КНДР. Также Тиллерсон пригрозил «без колебаний» вводить санкции против иностранных компаний и лиц, которые поддерживают реализацию северокорейской ядерной программы.

При этом Тиллерсон не исключил военного пути решения проблемы.

«Меры дипломатического и финансового давления в ответ на агрессию Северной Кореи будут поддержаны военной силой, если потребуется. В запасе должны оставаться все возможные варианты ответа на провокации», - отметил госсекретарь.

Накануне в Вашингтоне анонсировали планы усилить санкции против Пхеньяна в связи с его испытаниями ядерных баллистических ракет.