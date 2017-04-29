ВС Армении нарушили режим прекращения огня 120 раз

2017-04-29 10:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60- и 82-миллиметровые минометы (девять снарядов) и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 120 раз, сообщает в субботу министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Айгеовит Иджеванского района, Воскеван, Барекамаван Ноемберянского района, Мосесгех, Айгедзор, Чинари и на безымянных высотах Бердского района, а также на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Бала Джафарли, Гушчу Айрым, Кемерли и Гаймаглы Газахского района, Алибейли, Мунджуглу, на безымянных высотах в Товузском районе и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Мерзили, Джевахирли, Баш Гервенд, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Гараханбейли, Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.