В Либерии от загадочной болезни скончались 11 человек

2017-04-29 10:28 | www.apa.az | 3

Специалисты Всемирной организации здравоохранения пытаются выяснить причину вспышки загадочного заболевания в Либерии.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт ООН, с начала недели в местную больницу поступили 19 человек с температурой, рвотой и диареей, 11 из них – скончались. Большинство из пациентов - в возрасте до 21 года.

«Местные специалисты и группа поддержки из ВОЗ пытаются прояснить ситуацию. Согласно предварительным данным, все заболевшие ранее были на похоронах одного из местных религиозных лидеров. В первую очередь медики решили, что речь идет об Эболе. Однако лабораторный анализ не подтвердил это, по меньшей мере, в семи случаях», - рассказала Фадела Чаиб из ВОЗ.

В качестве меры предосторожности пациентов с загадочным синдромом изолировали от остальных. В настоящее время специалисты проводят лабораторный анализ заборов воды и воздуха.