Шарапова триумфально вернулась в теннис после допинг-скандала

2017-04-29 10:32 | www.oxu.az | 3

Российская теннисистка Мария Шарапова одержала третью подряд победу после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.

Бывшая первая ракетка мира взяла верх над эстонкой Анетт Контавейт в полуфинале турнира Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте. За 1 час 23 минуты россиянка победила со счетом 6:3, 6:4.

В полуфинале Шарапова сыграет с победительницей матча француженки Кристины Младенович и Карлы Суарес Наварро из Испании.

Ранее исключенная из рейтинга WTA, Шарапова после трех встреч набрала 185 очков. Она гарантировала себе место в середине третьей сотни лучших теннисисток мира на следующей неделе. Выход в финал поднимет ее во вторую сотню.

После турнира в Штутгарте россиянка также выступит на престижных соревнованиях в Мадриде и Риме, на которые она получила специальное приглашение (wild card).