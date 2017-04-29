Покоривший Америку Узеир Новрузов o шопинг-фестивале

2017-04-29 10:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Известного циркача Узеира Новрузова знают не только на его исторической родине, но и в далекой Америке. Ведь артист цирка Узеир Новрузов, известный в США как «азербайджанский Чарли Чаплин», популярный в социальных сетях как @freeladderman, финалист американского шоу талантов America’s Got Talent, попал в Книгу рекордов Гиннеса, продержавшись на шестиметровой лестнице семь минут 50 секунд.

На днях всемирно известный циркач дал интервью официальному сайту Бакинского шопинг-фестиваля — bakushopfest.com

По словам Новрузова, он был приятно удивлён, когда узнал, что в Баку в 2017 году впервые проходит торговый фестиваль. «Мне кажется, что это замечательная идея, которая может заинтересовать и привлечь в Баку большой поток туристов из разных стран мира. А поток туристов — это приток прибыли в экономику государства», - сказал Новрузов.

Новрузов уверен, что шопинг-фестиваль — это «своего рода праздник для туристов с развлечениями и концертами, где можно сделать покупки и, конечно же, отведать нашу превосходную азербайджанскую кухню, а завершить все это чаепитием в чайхане».

Он отметил, что гордится своими азербайджанскими корнями, и рекомендует всем обязательно съездить в Азербайджан. «Даже после всего увиденного в ходе гастролей по миру, каждый раз, оказавшись в Баку, я удивляюсь и восхищаюсь преобразившимся городом. Здесь, в Америке, я стал чаще слышать об Азербайджане, часто встречаю людей, которые уже посетили или собираются в Баку, Они с восторгом отзываются о поездке в нашу замечательную страну и о гостеприимстве нашего народа.

Возможно это связано с проведением таких крупных мероприятий, как Евровидение, первые Европейские игры и Гран-при Формулы 1. От себя лично хочу порекомендовать всем, кто читает эти слова, обязательно съездить в Азербайджан. Уверяю, что вы не пожалеете!”, — отметил артист, добавив, что постарается лично принять участие в следующем Бакинском шопинг-фестивале.