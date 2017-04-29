В Брюсселе пройдет заседание Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан

2017-04-29 10:45 | www.apa.az | 2

Как сообщили АПА в Милли Меджлисе, на сессии будут проведены обсуждения по новому всестороннему соглашению, подписание которого предусматривается между Евросоюзом и Азербайджаном, будут изучены цели и возможности.

Сопредседатели структуры Джаваншир Фейзиев и Сайяд Карим доведут со сведения участников заседания предложения по увеличению роли Комитета парламентского сотрудничества в углублении двусторонних связей.

На пленарном заседании Кямран Байрамов выступит с докладом на тему «Политический диалог и реформы в Азербайджане», Эльман Насиров - с докладом на тему «Региональное сотрудничество и вызовы Азербайджану». Азер Керимли и Эльшад Гасанов предоставят подробную информацию членам комитета о попытках, предпринимаемых в направлении мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

По итогам сессии будут приняты совместное заявление и рекомендации.