Саммит Евросоюза впервые пройдет без участия Британии

2017-04-29 10:44 | www.oxu.az | 2

В Брюсселе в субботу пройдет первый официальный саммит стран ЕС без Британии, передает Oxu.Az со ссылкой на Вести.Ru. 27 государств примут стратегию для переговоров по выходу Лондона из Евросоюза.

Экстренную встречу созвал председатель Совета ЕС Дональд Туск еще в конце марта, когда Британия официально уведомила Брюссель о намерении выйти из евросообщества. По данным источников в ЕС, стороны обсудят, какие права и свободы смогут гарантировать Лондону — при сохранении общего рынка. Подготовку к началу переговоров о Брекзите планируют завершить 22 мая.