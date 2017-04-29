TÜİB встретится с депутатами Азербайджана для обсуждения проблемы безналичных расчётов

2017-04-29 10:47 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Члены Общественного объединения предпринимателей и промышленников Турции и Азербайджана (TÜİB) планируют встретиться с представителями парламента Азербайджана для обсуждения последних поправок в законодательство, сказал председатель TÜİB Али Ихсан Генч на ежегодном собрании членов организации.

По его словам, в целом различные изменения в законодательство имеют позитивный эффект, однако другие изменения, в частности связанные с безналичными расчетами, вызывают определённые сложности для бизнеса.