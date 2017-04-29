Cтуденты БВШН побывали на участке «ATA yard»

2017-04-29 10:58 | www.trend.az | 3

В рамках сотрудничества между Бакинской Высшей Школой Нефти (БВШН) и компанией BP для 35 студентов второго и третьего курса БВШН, обучающихся по специальности «Нефтегазовая инженерия», была организована поездка на производственный участок ATA (Amec-Tekfen-Azfen). Ее целью стало ознакомление студентов со строительно-монтажными работами, которые ведутся на участке для проекта «Шахдениз-2», оператором которого является BP, и повышения уровня их практических знаний.

Во время поездки главный менеджер проекта Алистер Андерсон и инженер проекта Алистер Майр выступили с презентацией, перед началом которой для студентов был проведен инструктаж по технике безопасности. Затем им была дана подробная информация о проекте «Шахдениз-2», основных этапах и сроках его реализации. Строительство, которое ведется на производственно-монтажном участке ATA, близится к завершению, продолжаются пуско-наладочные работы. Отправка и установка верхних строений в море запланирована на вторую половину этого года. После презентации студенты в сопровождении представителей компании побывали на верхних строениях платформ, строящихся на участке ATA.

В рамках сотрудничества Высшей школы с компанией BP в Азербайджане было организовано несколько поездок студентов на Сангачальский терминал и производственный участок ATA, а руководители и специалисты компании провели более 30 презентаций в БВШН. Эти мероприятия, проводимые с 2014 года, стали частью учебного процесса вуза.