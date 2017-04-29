В Шамахы столкнулись два автомобиля, есть погибший

2017-04-29 11:04 | www.apa.az | 3

В Шамахы произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МВД, 28 апреля около 01:00 у въезда в город Шамахы автомобиль марки «ВАЗ-21214», за рулем которого находился житель города Ильгар Тейфуров, столкнулся с автомобилем марки «Volkswagen», которым управлял житель города Баку Назим Манафов. В результате ДТП пассажир Ильгара Тейфурова, житель города Шамахы Рамин Насиров скончался на месте. Водитель был госпитализирован.

В настоящее время в Главном следственном управлении города Баку ведется расследование.