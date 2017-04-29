В Киргизии оползень сошел на жилые дома, есть погибшие

2017-04-29 11:07 | www.oxu.az | 3

Мощный оползень сошел в Ошской области на юге Кыргызстана, погибли, по предварительным данным, 24 человека.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в МЧС Кыргызстана.

Согласно информации, в Узгенском районе в сельской управе Зергер сошел оползень объемом 1 млн кубометров.

Оползень сошел на семь жилых домов, по предварительным данным, погибли 24 человека, оказавшиеся под огромной массой земли.

По предварительным данным, все погибшие в момент схода оползня были дома и оказались под землей.

В настоящий момент на месте чрезвычайной ситуации ведутся работы по расчистке от земляной массы.

З.Г.

