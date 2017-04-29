Бакинский порт передан министерству экономики

2017-04-29 11:19 | www.oxu.az | 3

Кабинет министров внес изменения в «Список подведомственных организаций, не входящих в структуру министерства экономики Азербайджанской Республики».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, согласно изменениям, число подведомственных организаций, не входящих в структуру министерства экономики, увеличилось.

Построенный на хозрасчетной основе Комплекс Бакинского международного морского торгового порта, находившийся в подчинении упраздненного министерства транспорта, включен в список подведомственных организаций, не входящих в структуру министерства экономики.

Э.А.

