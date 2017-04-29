В реке Агсу обнаружен труп мужчины

2017-04-29 11:36 | www.apa.az | 3

Как сообщает местное бюро АПА, собиравшие камни в реке Агсу рабочие обнаружили тело работавшего там водителя трактора, жителя села Гарагашлы Аллахвердиева Худаверди Гардашхан оглу (1960 г.р.). Тело было направлено в Агсуинский районный отдел Республиканского объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Причины смерти Х.Аллахвердиева станут известны после заключения экспертизы.

По факту ведется расследование.