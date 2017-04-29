В Израиле умер автор одного из лучших стихотворений о Великой отечественной войне

2017-04-29 11:34 | www.oxu.az | 3

В Израиле на 92-м году жизни умер поэт и писатель Ион Деген.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил глава Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин в Facebook.

Деген родился 4 июня 1925 года в городе Могилев-Подольский Винницкой области. Во время Великой Отечественной войны был танкистом, на его счету 16 подбитых немецких танков. Деген был дважды представлен к званию Героя Советского Союза. Получил орден Красного знамени, орден Отечественной войны 1-й степени и два ордена Отечественной войны 2-й степени. После войны работал ортопедом‑травматологом. В 1977 году он репатриировался в Израиль.

Деген - автор стихотворения «Мой товарищ, в смертельной агонии…». Он написал его в декабре 1944 года.

Стихотворение долгое время было известно как работа неизвестного фронтовика. Авторство Дегена открылось только в конце 1980-х годов.

«Мой товарищ в смертельной агонии,

не зови понапрасну друзей.

Дай-ка лучше согрею ладони я

над дымящейся кровью твоей.

Ты не плачь, не стони, ты не маленький,

ты не ранен, ты просто убит.

Дай на память сниму с тебя валенки,

нам еще наступать предстоит».

Литератор также написал такие книги, как «Из дома рабства», «Стихи из планшета», «Иммануил Великовский», «Портреты учителей» и «Война никогда не кончается».