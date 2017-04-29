В Азербайджане готовится законопроект по оптимизации взносов по соцстрахованию
2017-04-29 11:36 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане готовится законопроект по оптимизации взносов по обязательному государственному социальному страхованию, сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Идрис Исаев на ежегодном собрании членов общественного объединения "Предприниматели и промышленники Турции и Азербайджана" (TUİB).
По его словам, также готовятся предложения, связанные с усовершенствованием трудовых отношений.
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