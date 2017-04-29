Азербайджанские спортсмены - депутаты

2017-04-29 11:46 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане многие политики в свое время были профессиональными спортсменами. В их число входят и депутаты Милли Меджлиса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Modern.az, заместитель председателя парламентского комитета молодежи и спорта Ульви Гулиев является чемпионом Европы и мира по каратэ. Также он президент Азербайджанской федерации каратэ-до.

Член комитета молодежи и спорта Милли Меджлиса Адиль Алиев – мастер спорта по дзюдо. Депутат также может похвастаться достижениями в кикбоксинге. Он стал чемпионом мира по кикбоксингу среди ветеранов в 2008 году, а в 2015 году в Италии завоевал звание чемпиона мира по кикбоксингу. В настоящее время депутат также является президентом Азербайджанской федерации кикбоксинга.

Председатель парламентского комитета по вопросам общественных объединений и религиозных образований Сиявуш Новрузов является мастером спорта по борьбе. Депутат занимается борьбой с 10 лет и даже становился чемпионом СССР.

Член комитета по аграрной политике Новруз Аслан – кандидат в мастера спорта. С 12 лет он занимался дзюдо и самбо, имея в своем активе первое и второе место на чемпионатах Азербайджана.

Член комитета по вопросам семьи, женщин и детей, председатель дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Агаджан Абиев тоже является мастером спорта. Он также судья международной категории. С детских лет он занимался боксом. В 1957 году начал работать тренером в Спортивном обществе «Нефтчи». Депутат шесть раз становился чемпионом Азербайджана и завоевал почетную степень мастера спорта СССР. В настоящее время Агаджан Абиев является вице-президентом Международной федерации бокса и членом исполнительного комитета Всемирной федерации бокса.

Член парламентского комитета по вопросам обороны, безопасности, борьбы с коррупцией Фарадж Гулиев – мастер спорта по самбо. Депутат также является почетным президентом Федерации каратэ-до сито-рю.

З.Г.

