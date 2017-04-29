Власти Турции заблокировали доступ к «Википедии»

2017-04-29 11:54 | www.oxu.az | 2

В Турции заблокирован доступ к крупнейшей в мире интернет-энциклопедии «Википедия».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Hurriyet.

Отмечается, что турецкие власти не раскрывают причин блокирования сайта.

Как долго продлится блокировка также неизвестно.

Ранее сообщалось, что «Википедия» переименовала Эрдогана в «диктатора» после референдума в Турции.

В воскресенье, 16 апреля, в Турции состоялся конституционный референдум по вопросу перехода на президентскую форму правления с парламентской. 51,2% турецких граждан поддержали изменения Конституции, предложенные правящей Партией справедливости и развития и одобренные Реджепом Тайипом Эрдоганом.