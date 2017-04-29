США могут ускорить принятие санкций против КНДР

2017-04-29 12:00 | www.oxu.az | 2

Администрация президента США Дональда Трампа может ответить на последний ракетный пуск КНДР тем, что ускорит введение новых экономических санкций против Северной Кореи.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американского правительства.

«Возможно, что что-то может ускориться. То, что уже готово к работе, можно взять из более крупного пакета и ускорить», - сказал он.

Отмечается, что США также могут провести новые военно-морские учения и разместить в регионе больше кораблей и самолётов для демонстрации силы.

Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что КНДР очередным ракетным запуском продемонстрировала своё неуважение к Китаю.