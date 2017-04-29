Авторитет Азербайджана на мировой арене продолжает расти - эксперт (ВИДЕО)

2017-04-29 11:56 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Благодаря успешной внешней политике авторитет Азербайджана на мировой арене продолжает расти, в отличие от Армении, сказал руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философских наук Эльхан Алескеров в ходе обсуждений Экспертным советом ситуации в регионе на фоне произошедших в Армении парламентских выборов, а также путей урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

В обсуждениях приняли участие посол АР, доктор юридических наук, профессор Намик Алиев, политический обозреватель Азер Хасрет и политолог Сахиль Искендеров.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего выступления на заседании Кабмина, посвященном итогам первого квартала 2017 года и предстоящим задачам, отметил, что за последние три месяца было совершено семь официальных визитов главы государства и главы семи зарубежных стран посетили Азербайджан с официальными визитами, сказал Алескеров.

По его словам, это еще раз свидетельствует об успешной внешней политике страны.

Результаты Бакинского глобального форума, который прошел в марте, и участие в нем около 40 действующих и бывших глав государств и премьер-министров показали, что Азербайджан намного опережает Армению в плане внешней политики. Триумф внешней политики Азербайджана очевиден, сказал Алескеров.

По словам эксперта, неверная политика руководства Армении приводит к тому, что население страны отказывается жить там.

Население Армении массово покидает страну, отметил Алескеров. По имеющейся информации, сегодня в Нагорном Карабахе осталось всего около 40 тысяч армян, в то время как до начала конфликта там проживало более 150 тысяч армян, сказал эксперт. Тяжелое социальное положение, постоянное попрание их прав вынудили армян Нагорного Карабаха покинуть эти территории, сказал эксперт.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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