UNEC окажет кадровую поддержку внешней торговле (ФОТО)

2017-04-29 12:01 | www.trend.az | 2

Состоялось очередное заседание Ученого совета UNEC.

Директор центра Науки и инноваций, профессор Сакит Ягубов выступил с докладом по вопросу научной деятельности UNEC в 2016 учебном году. Он отметил, что ученые UNEC в отчетный период исследовав теоретически-методологическую базу изучения мировых рынков услуг, провели сравнение различных систем классификации услуг во внешней торговле.

Проректор по работе со студентами, доцент Саадат Гандилова дала информацию по поводу проделанных студентами работ в UNEC. Она рассказала о деятельности студенческих организаций, успешных проектах, интеллектуальных соревнованиях, реализуемых по инициативе студентов UNEC.

Ректор, профессор Адалат Мурадов подчеркнул о важности активизации усилий студентов в направлении научной деятельности и социализации. Отметил, что в целях стимулированиястудентов отличившиеся своей научной деятельностью будут освобождены от итоговой государственной аттестации. Эти правила коснутся также победителей конкурса “I UNEC Science Slam”, направленного на популяризацию научной деятельности. Также с нового учебного года в UNEC будут ликвидированы курсовые работы.

На совете, уделив внимание вопросам, исходящим из республиканского совещания ненефтяных экспортеров, состоявшегося в Евлахе под председательством Ильхама Алиева, появилась необходимость в создании новых специальностей для оказания на уровне университета поддержки предпринимателям предприятий экспортной направленности для достижения целей, поставленных главой государства. Было подчеркнуто, что с этой целью было принято решение об открытии в UNEC специальности Международной торговли и логистики.

Было отмечено, что в UNEC приступит к деятельности центр “Digital Marketinq”. Центр, созданный в целях оказания поддержки экспортерам, подготовит периодический отчет о диджитал маркетинговом рынке страны, исследует внешние рынки,и на основе заказов будет вести диагностику. В то же время было принято решение о создании «Центра поддержки экспортеров».

С нового учебного года прием в UNEC будет проводиться на основе приемных экзаменов DİM, а также международного SAT.

В UNEC будет создан Центр мультикультурализма. В Центре соберутся профессора и студенты, будут осуществлять плодотворную деятельность в направлении изучения национальных и нравственных ценностей, реализовывать успешные проекты.

На Ученом совете также были утверждены правила о системе управления качеством, проверке методических пособий на плагиат, в том числе новая структура и положение Департамента международного сотрудничества. Департаменту было дано поручение об открытии офисов в Москве и Киеве до конца мая. Целью создания офисов UNEC является создание возможностей нашим соотечественникам, проживающим в этих странах, для получения образования в Экономическом университете.

Об UNEC:

UNECявляется брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.